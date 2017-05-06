ЦСКА: "Апрельские сэйвы Акинфеева, на которые можно смотреть бесконечно"

ЦСКА в официальном Твиттере опубликовал подборку сэйвов в исполнении вратаря Игоря Акинфеева за минувший месяц. Болельщики признали голкипера лучшим игроком клуба в апреле.

"На это можно смотреть бесконечно", - говорится в сообщении армейцев.

Апрельские сейвы Акинфеева, которого наши болельщики признали лучшим игроком #ЦСКА в апреле! На это можно смотреть бесконечно 🔥 pic.twitter.com/zEo8bxRqdX – ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 6 мая 2017 г.

ЦСКА в апреле провел шесть матчей в чемпионате России - против "Крыльев Советов" (2:1), "Краснодара" (1:1), "Ростова" (0:0), "Уфы" (2:0), "Локомотива" (4:0) и "Спартака" (1:2).