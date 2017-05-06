11:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА: "Апрельские сэйвы Акинфеева, на которые можно смотреть бесконечно"

0
0
0
0

ЦСКА в официальном Твиттере опубликовал подборку сэйвов в исполнении вратаря Игоря Акинфеева за минувший месяц. Болельщики признали голкипера лучшим игроком клуба в апреле.

"На это можно смотреть бесконечно", - говорится в сообщении армейцев. 

ЦСКА в апреле провел шесть матчей в чемпионате России - против "Крыльев Советов" (2:1), "Краснодара" (1:1), "Ростова" (0:0), "Уфы" (2:0), "Локомотива" (4:0) и "Спартака" (1:2).

0
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур. ЦСКА - "Спартак"
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий