ЦСКА – "Анжи": трансляция – в 14.00

Сегодня, 13 мая, пройдет заключительный тур премьер-лиги. Одной из ключевых игр последнего дня станет игра ЦСКА – "Анжи". Перед игрой армейцы занимают третью строчку в таблице и сохраняют шансы на вторую, которая позволяет попасть в группу Лиги чемпионов-2018/19. Пока на 2-м месте "Спартак", у которого на одно очко больше, и он играет в этот же день с "Динамо". А "Анжи" ведет борьбу за сохранение места в высшем дивизионе, пока команда в зоне переходных матчей.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча ЦСКА – "Анжи".

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Прямая трансляция матча ЦСКА – "Анжи".