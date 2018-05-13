ЦСКА – "Анжи": прямая трансляция – в 14.00

В воскресенье, 13 мая, состоится заключительный, 30-й, тур чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги. Одной из ключевых игр последнего дня считается ЦСКА – "Анжи". Перед игрой армейцы занимают третью строчку и сохраняют шансы на вторую, которая позволяет попасть в группу Лиги чемпионов-2018/19. Пока на 2-м месте "Спартак", у которого на одно очко больше, и он играет в этот же день с "Динамо".

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча ЦСКА – "Анжи".

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Прямая трансляция матча ЦСКА – "Анжи".