ЦСКА – "Анжи": онлайн трансляция – в 14.00

Сегодня пройдет 30-й тур российской футбольной премьер-лиги. Ключевой игрой дня станет игра ЦСКА – "Анжи" в Москве на "ВЭБ Арене". Перед игрой армейцы расположились на третьей строчке в таблице и все еще имеют шансы на вторую, которая позволяет напрямую попасть в группу Лиги чемпионов-2018/19. Перед туром 2-е место занимает "Спартак", у которого на одно очко больше, и он играет в этот же день с "Динамо". "Анжи" в свою очередь ведет борьбу за сохранение места в высшем дивизионе, пока команда в зоне переходных матчей.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча ЦСКА – "Анжи".

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Прямая трансляция матча ЦСКА – "Анжи".