ЦСКА - "Анжи": онлайн-трансляция матча чемпионата России - в 15.00

В воскресенье, 21 мая, в рамках 30-го тура чемпионата России-2016/17 пройдет матч ЦСКА – "Анжи". Игра на стадионе "Арена ЦСКА" в Москве, как и все встречи заключительного дня турнира, начнется в 15.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – "Анжи".

ЦСКА занимает второе место с 59 очками (обладатель титула-2015/16 отстает на 10 баллов от оформившего досрочную победу в чемпионате за три тура до финиша "Спартака"). Одно набранное очко в споре за серебро и путевку в отборочный раунд Лиги чемпионов красно-синим уступает "Зенит", который в воскресенье играет в Москве с "Локомотивом".

"Анжи" располагается на 12-м месте с 30 очками (столько же у идущего на 11-й строчке "Урала", который играет в гостях с "Уфой"). В зоне стыковых матчей на 13-м и 14-м местах размещаются "Крылья Советов" (28 очков, принимают "Терек") и "Оренбург" (27, принимает "Ростов"). 15-ю строчку занимает "Арсенал" (25 очков, принимает "Спартак").

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