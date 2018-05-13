ЦСКА - "Анжи". Муса, Витинью и Чалов - в атаке армейцев

Стали известны стартовые составы ЦСКА и "Анжи" на матч 30-го тура премьер-лиги. Напомним, что армейцы ведут борьбу за место в Лиге чемпионов, занимая третье место в турнирной таблице, а "Анжи" располагается на 14-й позиции и стремится избежать прямого вылета в ФНЛ.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Фернандес, Дзагоев, Головин, Чалов, Муса, Витинью. Запасные: Помазун, Натхо, Миланов, Хосонов, Бистрович, Жамалетдинов.

"Анжи": Будаков, Армаш, Мусалов, Самарджич, Хубулов, Данченко, Антон, Прудников, Маркелов, Яковлев, Поку. Запасные: Сугробов, Полуяхтов, Бакаев, Глебов, Чайковский, Хамдамов, Лескано, Будковский, Калмыков.

Матч начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча ЦСКА – "Анжи".