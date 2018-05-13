ЦСКА - "Анжи": котировки букмекеров

Сегодня состоится матч 30-го тура чемпионата России ЦСКА – "Анжи". Встреча начнется в Москве в 14.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч ЦСКА – "Анжи"

Прогноз Winline – П1 1,21 – Н 6,55 – П2 14,0

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА – "Анжи".

Прямая трансляция матча ЦСКА – "Анжи" – в 14:00, на канале "Футбол 2".

Ориентировочные составы команд

ЦСКА: Акинфеев – А. БЕРЕЗУЦКИЙ, Игнашевич, В. Березуцкий – Мариу Фернандес, Витинью, ДЗАГОЕВ, Головин, Набабкин – Муса, Чалов.

"Анжи": Будаков – Мусалов, Самарджич, Армаш, Полуяхтов – БАКАЕВ, Антон – Данченко, Лескано, Хубулов – Прудников.

ПОТЕРИ: Васин, Кучаев, Щенников (все – травм.), Вернблум (под вопросом) – Брызгалов, Хадарцев (оба – травм.), Тетрашвили (дисквал.), Лория (под вопросом).