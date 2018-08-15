ЦСКА анонсировал шестой летний трансфер

ЦСКА в Твиттере намекнул на очередной летний трансфер. Армейцы наметили объявление на 20.30 по московскому времени.

Отметим, что накануне хорватские СМИ сообщили о вылете полузащитника "Эвертона" Николы Влашича из Сплита в Москву. Ожидается, что 20-летний игрок присоединится к команде Виктора Гончаренко на правах годинчой аренды.

Ранее этим летом состав серебряных призеров чемпионата России-2017/18 пополнили Хердур Магнуссон, Яка Бийол, Родриго Бекао, Ильзат Ахметов и Абель Эрнандес.

Таблица переходов РПЛ //

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