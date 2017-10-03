ЦСКА 9 октября проведет товарищеский матч с "Уфой"

ЦСКА запланировал проведение товарищеского матча с "Уфой" 9 октября, сообщает официальный сайт армейцев. Встреча пройдет на основном поле стадиона "Октябрь" и начнется в 12.00 по московскому времени. В игре не примут участие футболисты, вызванные в национальные сборные.
Напомним, что в матче 12-го тура чемпионата России ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" – 0:0. В этой встрече получили травмы три игрока красно-синих - полузащитники Понтус Вернблум и Александр Головин и защитник Василий Березуцкий.
Травмы ЦСКА. Весь список потерь
9 октября на Октябре проведём товарищеский матч с Уфой. Вход бесплатный https://t.co/tmbMjD36Xp pic.twitter.com/RKMOqjO5td– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 3 октября 2017 г.
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