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12:37 | Футбол — РФПЛ

ЦСКА 9 октября проведет товарищеский матч с "Уфой"


ЦСКА запланировал проведение товарищеского матча с "Уфой" 9 октября, сообщает официальный сайт армейцев. Встреча пройдет на основном поле стадиона "Октябрь" и начнется в 12.00 по московскому времени. В игре не примут участие футболисты, вызванные в национальные сборные.

Напомним, что в матче 12-го тура чемпионата России ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" – 0:0. В этой встрече получили травмы три игрока красно-синих - полузащитники Понтус Вернблум и Александр Головин и защитник Василий Березуцкий.

Травмы ЦСКА. Весь список потерь

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/tovarishcheskiy-match-pfk-cska-ufa0910/

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