ЦСКА 21 июля на домашнем стадионе сыграет с "Енисеем"

ЦСКА на официальном сайте сообщил, что последним спарринг-партнером команды в рамках подготовки к сезону-2018/19 станет "Енисей". Встреча состоится 21 июля в Москве на домашнем стадионе армейцев. Начало игры – 13.00 по московскому времени. Вход для зрителей будет свободным.
Первый матч нового сезона команда Виктора Гончаренко проведет 27 июля. В матче за Суперкубок России ЦСКА в Нижнем Новгороде сыгрет с "Локомотивом". В первом туре чемпионата России-2018/19 армейцы сыграют с вернувшимися в премьер-лигу "Крыльями Советов" (Самара, 31 июля). Красноярцы дебютируют в элите российского футбола матчем против "Зенита" (Тюмень, 29 июля).
⚡ Ещё один повод посетить #ВЭБарена!– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 17 июля 2018 г.
В субботу, 21 июля, на 3-й Песчаной #ЦСКА сыграет заключительный товарищеский матч предсезонки с @FCEnisey. Вход для зрителей свободный!
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Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/21-iyulya-armeytsy-sygrayut-s-eniseem-na-veb-arene/