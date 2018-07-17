ЦСКА 21 июля на домашнем стадионе сыграет с "Енисеем"

ЦСКА на официальном сайте сообщил, что последним спарринг-партнером команды в рамках подготовки к сезону-2018/19 станет "Енисей". Встреча состоится 21 июля в Москве на домашнем стадионе армейцев. Начало игры – 13.00 по московскому времени. Вход для зрителей будет свободным.

Первый матч нового сезона команда Виктора Гончаренко проведет 27 июля. В матче за Суперкубок России ЦСКА в Нижнем Новгороде сыгрет с "Локомотивом". В первом туре чемпионата России-2018/19 армейцы сыграют с вернувшимися в премьер-лигу "Крыльями Советов" (Самара, 31 июля). Красноярцы дебютируют в элите российского футбола матчем против "Зенита" (Тюмень, 29 июля).