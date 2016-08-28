15 лет назад не стало вратаря ЦСКА Сергея Перхуна, который скончался в возрасте 23 лет. 18 августа 2001 года в матче 22-го тура чемпионата России против "Анжи" голкипер столкнулся головами с форвардом соперников Будуном Будуновым. Перхун был доставлен в больницу, где врачи не смогли спасти его жизнь. В родном городе вратаря Днепре (Днепропетровске) ему установлен памятник.