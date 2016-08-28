15 лет назад не стало вратаря ЦСКА Сергея Перхуна, который скончался в возрасте 23 лет. 18 августа 2001 года в матче 22-го тура чемпионата России против "Анжи" голкипер столкнулся головами с форвардом соперников Будуном Будуновым. Перхун был доставлен в больницу, где врачи не смогли спасти его жизнь. В родном городе вратаря Днепре (Днепропетровске) ему установлен памятник.
15 лет без Сергея Перхуна. Мы помним тебя, вратарь! https://t.co/JwMD1Z5EuS pic.twitter.com/iuGzpKfFzg– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 28 августа 2016 г.
kb minsk
Хороший был вратарь. Вечная память
11:46
Лейкоз
Вечная память
11:45
Kairat Alimovich
Вечная память тебе Сергей!
11:44
Cannoneer
А разве не Днепр нынче?
11:33
Cannoneer
Помним!
11:33
EPMAK-888
Светлая память!!!
11:25