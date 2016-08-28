11:08 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА: "15 лет без Сергея Перхуна.
Мы помним тебя, вратарь!"

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15 лет назад не стало вратаря ЦСКА Сергея Перхуна, который скончался в возрасте 23 лет. 18 августа 2001 года в матче 22-го тура чемпионата России против "Анжи" голкипер столкнулся головами с форвардом соперников Будуном Будуновым. Перхун был доставлен в больницу, где врачи не смогли спасти его жизнь. В родном городе вратаря Днепре (Днепропетровске) ему установлен памятник.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Хороший был вратарь. Вечная память

11:46

Лейкоз

Вечная память

11:45

Kairat Alimovich

Вечная память тебе Сергей!

11:44

Cannoneer

А разве не Днепр нынче?

11:33

Cannoneer

Помним!

11:33

EPMAK-888

Светлая память!!!

11:25

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