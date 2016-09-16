"Црвена Звезда" предложила "Спартаку" провести товарищескую игру

"Црвена Звезда" направила "Спартаку" предложение провести товарищеский матч весной 2017 года в Белграде. Об этом сообщил генеральный директор сербского клуба Звездан Терзич. В сентябре 2014 года товарищеский матч между "Спартаком" и "Црвеной Звездой" (1:1) стал первой игрой на новом стадионе красно-белых в Тушине.

- Сегодня мы отправили приглашение "Спартаку" провести товарищеский матч в Белграде на стадионе "Маракана", - цитирует "Р-Спорт" Терзича. - Это является частью наших отношений, которые берут свое начало с сентябрьского матча наших команд. Мы братские клубы.

По сообщению Терзича, белградская сторона ожидает проведение матча 25 марта 2017 года и на данный момент ждет ответа красно-белых. Именно эта дата, по словам генерального директора "Црвены Звезды", предусмотрена в международном календаре для проведения товарищеских игр.