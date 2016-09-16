21:39 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Црвена Звезда" предложила "Спартаку" провести товарищескую игру

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"Црвена Звезда" направила "Спартаку" предложение провести товарищеский матч весной 2017 года в Белграде. Об этом сообщил генеральный директор сербского клуба Звездан Терзич. В сентябре 2014 года товарищеский матч между "Спартаком" и "Црвеной Звездой" (1:1) стал первой игрой на новом стадионе красно-белых в Тушине.

- Сегодня мы отправили приглашение "Спартаку" провести товарищеский матч в Белграде на стадионе "Маракана", - цитирует "Р-Спорт" Терзича. - Это является частью наших отношений, которые берут свое начало с сентябрьского матча наших команд. Мы братские клубы.

По сообщению Терзича, белградская сторона ожидает проведение матча 25 марта 2017 года и на данный момент ждет ответа красно-белых. Именно эта дата, по словам генерального директора "Црвены Звезды", предусмотрена в международном календаре для проведения товарищеских игр.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20160916/1082458600.html

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Радостный Джо

Надо поддержать сербов, однозначно.

22:01

Супершвайни

+1 !

21:56

баламошка

Вот это хорошее дело.

21:51

Exsorsist

Нормальное время. Как раз есть окно, между Локо и Оренбургом.

21:50

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Материалы других СМИ