"Црвена Звезда" поборется с ЦСКА за трансфер Эменике?

Нападающий "Олимпиакоса" Эммануэл Эменике может сменить клуб во время зимнего трансферного окна, утверждает Sportske.net. В подписании контракта с игроком заинтересована "Црвена Звезда".
Ранее сообщалось, что интерес к форварду проявляет ЦСКА, который является соперником белградцев по 1/16 финала Лиги Европы.
Эменике подписал контракт с "Олимпиакосом" летом 2017 года. За это время в составе красно-белых 30-летний нигериец во всех турнирах принял участие в 10 матчах и забил четыре гола.
Напомним, что с 2011 по 2013 год Эменике играл за "Спартак".
Serenky25
Эммануэль же с дедства за Спартак?
17:37
Slim Taller
Не нужно бороться.ЦСКА отдаст Црвене Оланаре,и на вырученные деньги купит Эмменике.Хрен редьки не слаще.
16:02