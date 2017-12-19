"Црвена Звезда" поборется с ЦСКА за трансфер Эменике?

Нападающий "Олимпиакоса" Эммануэл Эменике может сменить клуб во время зимнего трансферного окна, утверждает Sportske.net. В подписании контракта с игроком заинтересована "Црвена Звезда".

Ранее сообщалось, что интерес к форварду проявляет ЦСКА, который является соперником белградцев по 1/16 финала Лиги Европы.

Эменике подписал контракт с "Олимпиакосом" летом 2017 года. За это время в составе красно-белых 30-летний нигериец во всех турнирах принял участие в 10 матчах и забил четыре гола.

Напомним, что с 2011 по 2013 год Эменике играл за "Спартак".

СМИ: ЦСКА хочет подписать Эменике