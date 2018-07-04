Чуперка ушел из "Ростова"

Полузащитник Валерий Чуперка покидает "Ростов", сообщает пресс-служба клуба. Контракт с молдавским игроком расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Прошлый сезон Чуперка начал в "Балтике" в ФНЛ, а зимой перебрался в "Ростов". В марте он провел 45 минут в игре с "Арсеналом" (2:2), после чего отыграл только в трех играх молодежного первенства.
Валерий Чуперка покидает Ростов– Football Club Rostov (@rostovfc) 4 июля 2018 г.
Контракт между футбольным клубом "Ростов" и полузащитником Валерием Чуперкой расторгнут по соглашению сторон.
Мы благодарим Валерия за полгода, проведенные в нашей команде, и желаем успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/5HWK8mkVeR