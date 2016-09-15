Чума Анене: "Мотивирует высокое место "Амкара"

Нападающий "Амкара" Чума Анене рассказал, что его мотивирует высокое место пермской команды. "Амкар" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.

– Как вы относитесь к нынешнему высокому месту "Амкара" в таблице?

– Меня это очень мотивирует. Спорт для того и существует, чтобы пытаться подняться как можно выше. И, мне кажется, не только у меня в команде такой настрой. По крайней мере, я ни от кого не слышал таких разговоров: о'кей, у нас уже одиннадцать очков, значит, можно немножко расслабиться.

– Вы знаете, что нынешний старт "Амкара" – самый удачный за все годы выступлений нашей команды в РФПЛ?

– Да, и это здорово. Мне кажется, от нас мало кто ждал такого. Чем больше приятных сюрпризов, тем лучше жизнь.

– В команде что-то изменилось в последнее время?

– Трудно сказать... Просто у всех хорошее настроение, и каждая тренировка – в радость.

– Следующий соперник "Амкара", "Терек" – один из самых неудобных для нас. Особенно, когда играет на своем поле...

– Да, мы это как раз обсуждали. Я, как вы знаете, далеко не во всех этих матчах принимал участие. Могу сказать, что "Терек" – хорошая команда, но вряд ли тут есть закономерность, что у них такое преимущество над "Амкаром" в домашних матчах. Ведь составы команд все время меняются, а в турнирной таблице они нас если и опережали, то ненамного.

– В Грозном сейчас значительно теплее, чем в Перми...

– Что скрывать, конечно, я люблю играть, когда тепло. Но жизнь давно научила меня не обращать внимания на погоду. Тем более что в Перми я комфортно чувствую себя даже в мороз...