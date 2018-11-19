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Что значит жест Краневиттера после гола "Шальке". Просто посмотрите

Матиас Краневиттер во время празднования гола. Фото Инстаграм Краневиттера.
Матиас Краневиттер во время празднования гола. Фото Инстаграм Краневиттера.
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Полузащитник "Зенита"  Матиас Краневиттер необычным образом отпраздновал гол в ворота "Шальке", забитый в товарищеском матче (2:1). 25-летний аргентинец поднес кулаки к своим глазам.

Позже в своем Инстаграме Краневиттер опубликовал снимок с УЗИ: на нем изображен его ребенок, который должен родиться в скором времени - он также закрывает глаза кулаками.

В текущем сезоне Краневиттер провел 10 матчей за "Зенит" и не отметился результативными действиями.

Зенит - Шальке-04

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