Что значит жест Краневиттера после гола "Шальке". Просто посмотрите

Матиас Краневиттер во время празднования гола. Фото Инстаграм Краневиттера.

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер необычным образом отпраздновал гол в ворота "Шальке", забитый в товарищеском матче (2:1). 25-летний аргентинец поднес кулаки к своим глазам.

Позже в своем Инстаграме Краневиттер опубликовал снимок с УЗИ: на нем изображен его ребенок, который должен родиться в скором времени - он также закрывает глаза кулаками.

В текущем сезоне Краневиттер провел 10 матчей за "Зенит" и не отметился результативными действиями.

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