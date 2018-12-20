Что ждет Глушенкова и Умярова в "Спартаке"? Отвечает директор их бывшего клуба

Директор "Чертанова" Николай Ларин рассказал "СЭ" о своих ожиданиях от переходов в "Спартак" двух хавбеков дебютанта Олимп-ФНЛ – 19-летнего Максима Глушенкова и 18-летнего Наиля Умярова. Их договора вступят в силу с января будущего года, до зимней паузы футболисты выступали в Олимп-ФНЛ: Глушенков провел в первенстве России 21 матч, забив 11 мячей, Умяров выходил на поле 20 раз, на его счету 2 гола.

"Чертаново" уже заработало на этих сделках 37,5 миллиона рублей, кроме того, в договоре с красно-белыми предусмотрены дополнительные выплаты в случае стабильных выступлений Глушенкова и Умярова за основной состав - общая сумма может составить до 1 миллиона евро.

- Очень надеюсь, что оба наших воспитанника поедут на первый январский сбор "Спартака" и главный тренер Олег Кононов сможет оценить их уровень, - сказал Ларин. – На мой взгляд, оба способны уже сейчас достойно конкурировать за место в основе топ-клуба – данные у ребят отличные. Ну а если у новичков, не дай бог, не пойдет, то не исключаю, что получится договориться со "Спартаком" об их аренде до конца сезона. Мне кажется, что в этом случае Умярову и Глушенкову будет полезнее выступать в ФНЛ за нас, а не за вторую команду спартаковцев. (Вячеслав Короткин)