Что за травма у Реброва. Диагноз от главы меддепартамента "Спартака"

Глава медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов рассказал о состоянии вратаря команды Артема Реброва после матча 16-го тура чемпионата России против "Локомотива" (2:1). Голкипер на 79-й минуте пропустил гол от Джефферсона Фарфана и столкнулся с перуанцем. Врачи долго оказывали ему помощь, и Ребров вернулся на поле с перебинтованной головой.

- У Реброва множественные рвано-ушибленные раны лобной области и коленного сустава, - сказал Вартапетов в эфире передачи "После футбола". - Небольшое сотрясение мозга, но его состояние не вызывает опасений. Говоря языком боксеров, он попал в небольшой нокдаун. Один-два дня отдыха, и он будет в порядке, будем за ним наблюдать.

Врачи переговорили с ним, он сказал, что может продолжить. Риски всегда есть, но здесь он был минимальный.