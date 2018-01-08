Что Венгер спрашивал у Черчесова о Головине. Подробности

Известный агент Шандор Варга в интервью "СЭ" рассказал, что главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер интересовался мнением наставника сборной России Станислава Черчесова о полузащитнике ЦСКА Александре Головине. Он также добавил, что Венгер не выпускает 21-летнего игрока из поля зрения.
– Когда в последний раз Арсен Венгер общался с вами по поводу Александра Головина?
– После матча с БАТЭ (7 декабря. – Прим. "СЭ"). Я вместе со Станиславом Черчесовым был у него в гостях. И Арсен интересовался мнением главного тренера сборной России о Головине, – сказал Варга. – То есть, лондонцы его ведут, следят за ним. Венгер всегда очень тщательно изучает потенциального новичка. И я почувствовал по его вопросам Черчесову, что Арсен не выпускает игрока ЦСКА из поля своего зрения.
Многое еще будет зависеть и от того, останется ли ряд игроков в его команде. Например, продлит ли Езил контракт с "Арсеналом". Если нет – допускаю, что Венгер вернется к кандидатуре Головина. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
- ЦСКА (футбол)
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Месут Езил
- Арсен Венгер
- Арсенал Лондон
- Шандор Варга
- Александр Головин
Nikko45
Типа новогодняя рождественская сказка. По мнению СЭ -болельщики дебилы, схавают любую чушь и обсуждать будут неделю Головиных и прочих наших суперзвёзд.
01:19
счастливчик
Ну что за ахинея, в каких гостях был Черчесов? Ну смехотворно, ну на кой Арсеналу Головин???
01:18
Гаттузо Крут!!!!!!#!
ссыца ли он по ночам? Факт.
01:10
wilde
Арсен к Саламычу пришел и спросил с подвохом: "Головин - есть хорошоу?" "Да, Арсен, неплохо"... "Даже Дзюба - хорошоу, и Ко-ко-рин - тожеее?" "Слыш, Арсен не доставай! Дать могу по ...." А Венгер пошел в разнос, Стасика пытает: "А Ма-ма-ееф - харашоуу? Бегает? Играет?" Тут не выдержал Черчес, и усы топорща, Съездил в физио Венгеру, и уехал в Польшу.
00:58
shpasic
кря-кря от "известного агента"))
00:31