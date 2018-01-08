Что Венгер спрашивал у Черчесова о Головине. Подробности

Известный агент Шандор Варга в интервью "СЭ" рассказал, что главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер интересовался мнением наставника сборной России Станислава Черчесова о полузащитнике ЦСКА Александре Головине. Он также добавил, что Венгер не выпускает 21-летнего игрока из поля зрения.

– Когда в последний раз Арсен Венгер общался с вами по поводу Александра Головина?

– После матча с БАТЭ (7 декабря. – Прим. "СЭ"). Я вместе со Станиславом Черчесовым был у него в гостях. И Арсен интересовался мнением главного тренера сборной России о Головине, – сказал Варга. – То есть, лондонцы его ведут, следят за ним. Венгер всегда очень тщательно изучает потенциального новичка. И я почувствовал по его вопросам Черчесову, что Арсен не выпускает игрока ЦСКА из поля своего зрения.

Многое еще будет зависеть и от того, останется ли ряд игроков в его команде. Например, продлит ли Езил контракт с "Арсеналом". Если нет – допускаю, что Венгер вернется к кандидатуре Головина. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Шандора Варги

