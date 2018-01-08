00:01 | Футбол — РФПЛ

Что Венгер спрашивал у Черчесова о Головине. Подробности

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Известный агент Шандор Варга в интервью "СЭ" рассказал, что главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер интересовался мнением наставника сборной России Станислава Черчесова о полузащитнике ЦСКА Александре Головине. Он также добавил, что Венгер не выпускает 21-летнего игрока из поля зрения.

– Когда в последний раз Арсен Венгер общался с вами по поводу Александра Головина?

– После матча с БАТЭ (7 декабря. – Прим. "СЭ"). Я вместе со Станиславом Черчесовым был у него в гостях. И Арсен интересовался мнением главного тренера сборной России о Головине, – сказал Варга. – То есть, лондонцы его ведут, следят за ним. Венгер всегда очень тщательно изучает потенциального новичка. И я почувствовал по его вопросам Черчесову, что Арсен не выпускает игрока ЦСКА из поля своего зрения.

Многое еще будет зависеть и от того, останется ли ряд игроков в его команде. Например, продлит ли Езил контракт с "Арсеналом". Если нет – допускаю, что Венгер вернется к кандидатуре Головина. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Шандора Варги

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Nikko45

Типа новогодняя рождественская сказка. По мнению СЭ -болельщики дебилы, схавают любую чушь и обсуждать будут неделю Головиных и прочих наших суперзвёзд.

01:19

счастливчик

Ну что за ахинея, в каких гостях был Черчесов? Ну смехотворно, ну на кой Арсеналу Головин???

01:18

Гаттузо Крут!!!!!!#!

ссыца ли он по ночам? Факт.

01:10

wilde

Арсен к Саламычу пришел и спросил с подвохом: "Головин - есть хорошоу?" "Да, Арсен, неплохо"... "Даже Дзюба - хорошоу, и Ко-ко-рин - тожеее?" "Слыш, Арсен не доставай! Дать могу по ...." А Венгер пошел в разнос, Стасика пытает: "А Ма-ма-ееф - харашоуу? Бегает? Играет?" Тут не выдержал Черчес, и усы топорща, Съездил в физио Венгеру, и уехал в Польшу.

00:58

shpasic

кря-кря от "известного агента"))

00:31