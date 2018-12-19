16:10 | Футбол — РПЛ

"Что творится с его карьерой?" Жена Мамаева - о Глушакове

Денис Глушаков. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Денис Глушаков. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Супруга полузащитника "Краснодара"  Павла Мамаева Алана заявила, что хавбека "Спартака"  Дениса Глушакова ругает половина страны из-за того, что тот не хочет платить алименты. Она также добавила, что близко общается с гражданской женой нападающего "Зенита"  Александра Кокорина Дарьей. 

- Все женщины подтвердят, что как муж себя в семье ведет, так у него все и происходит, - сказала Мамаева в эфире youtube-программы "Дневник хача". - Если у нас Паша ломает ногу, значит, он накосячил. Карма? Не знаю. Если муж дает много денег жене, то ему придет в два раза больше. Это работает. Если муж жене жмотится, то ему все в минус будет идти. Также и в футболе. Если футболист хороший семьянин и муж, то и карьера идет великолепно. Как только где-то косячит, у него начинаются травмы, не забил, ошибки идут.

С женами футболистов я не общаюсь, только с Дашкой, женой Кокорина. Они наши крестные, поэтому мы и общаемся семьями.

Глушаков? Он не хочет платить алименты, его половина страны ругает. И что у него с карьерой творится?

Напомним, Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". Недавно суд продлил арест футболистам до 8 февраля 2019 года.

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Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=vKWpOT8nTOk

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