Что случилось с чемпионским "Спартаком"? Отвечают руководители клуба Измайлов и Родионов

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов и генеральный директор клуба Сергей Родионов на презентации в качестве главного тренера Олега Кононова, сменившего Массимо Карреру, рассказали, что случилось с красно-белыми после победы в чемпионате России-2016/17.

– Что случилось с чемпионским "Спартаком"?

Измайлов: – Слишком много факторов, которые оказывают влияние, не думаю, что нужно все перечислять. В чем моя ошибка? Их много – знаю их и исправляю.

Родионов: – Чемпионский сезон прошел почти без проблем, но испытание медными трубами оказалось сложным, в том числе, и для менеджмента. Сейчас очень сложный момент.