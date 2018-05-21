Что сказал Аленичев игрокам "Енисея" в раздевалке после исторического выхода в РФПЛ

"Енисей" по сумме двух матчей прошел "Анжи" (3:0, 3:4) и завоевал право впервые в истории выступить в чемпионате России. После ответного стыкового матча главный тренер красноярцев Дмитрий Аленичев в раздевалке обратился к своим игрокам.

- Ребят, еще раз благодарю за этот тяжелейший сезон. Вы вошли в историю, однозначно вы - герои, - сказал Аленичев. - Хотелось бы, чтобы вы и в дальнейшем радовали тех людей, который сейчас с нами, и тех, которые находятся в Красноярске. Искренне вас, мужики, за все благодарю.

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