"Зенит" в официальном Твиттере выложил совместное фото главного тренера Роберто Манчини и Деда Мороза.

"Сегодня сочельник! Что Санта принесет Роберто Манчини в этом году?" - спросил "Зенит" у англоязычных подписчиков.

Напомним, что питерцы ушли на зимний перерыв на втором месте в таблице, в 8 очках от "Локомотива".

It's Christmas Eve!

What will Santa bring Roberto Mancini this year?🎁🎅 pic.twitter.com/dRysmq5HQP – FC Zenit in English (@fczenit_en) 24 декабря 2017 г.

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