16:34 | Футбол — РФПЛ

"Что Санта принесет Роберто Манчини в этом году?"

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"Зенит" в официальном Твиттере выложил совместное фото главного тренера Роберто Манчини и Деда Мороза. 

"Сегодня сочельник! Что Санта принесет Роберто Манчини в этом году?" - спросил "Зенит" у англоязычных подписчиков.

Напомним, что питерцы ушли на зимний перерыв на втором месте в таблице, в 8 очках от "Локомотива".

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КОММЕНТАРИИ (2)
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panzerk

новую работу)

17:01

lavrentev01

Как насчет 9 очков, потерянных на своем поле?

16:38