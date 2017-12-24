"Зенит" в официальном Твиттере выложил совместное фото главного тренера Роберто Манчини и Деда Мороза.
"Сегодня сочельник! Что Санта принесет Роберто Манчини в этом году?" - спросил "Зенит" у англоязычных подписчиков.
Напомним, что питерцы ушли на зимний перерыв на втором месте в таблице, в 8 очках от "Локомотива".
It's Christmas Eve!– FC Zenit in English (@fczenit_en) 24 декабря 2017 г.
What will Santa bring Roberto Mancini this year?🎁🎅 pic.twitter.com/dRysmq5HQP
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panzerk
новую работу)
17:01
lavrentev01
Как насчет 9 очков, потерянных на своем поле?
16:38