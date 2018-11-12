Что с Ахметовым? Заявление ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прошел медобследование после травмы в матче 14-го тура РПЛ против "Зенита" (2:0), сообщает официальный сайт армейцев. Хавбек на носилках покинул поле после столкновения с Себастьяном Дриусси. У него выявлены повреждение суставной губы левого плечевого сустава, синдром Банкарта и частичное повреждение плече-лопаточной связки.
О сроках возвращения Ахметова в общую группу ЦСКА сообщит дополнительно.
В текущем сезоне 20-летний хавбек провел все 14 матчей ЦСКА в чемпионате России и 4 - в Лиге чемпионов.
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/ilzat-akhmetov-proshel-obsledovanie/
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