Что происходит в Самаре перед матчем "Крылья" - "Томь"

В Самаре продолжается подготовка стадиона "Металлург" к матчу 15-го тура чемпионата России между "Крыльями Советов" и "Томью". Как информирует пресс-службы самарской команды, в связи с усилившимся снегопадом арену приводят в порядок несколько десятков сотрудников стадиона.
Команды сыграют красным мячом. На поле арены также нанесена разметка красного цвета. Ранее сообщалось, что очищением трибун занимаются более ста человек. Для расчистки поля и проходов перед трибунами, помимо персонала, задействована спецтехника.
Из-за сильного снегопада организаторы не ожидают большой посещаемости, однако, по прогнозам, игру посетят около 3000 болельщиков. Начало встречи назначено на 14.00 по Москве.
Снегопад усилился. Но поле в очередной раз работники практически расчистили. Нанесена красная разметка. pic.twitter.com/2YY2BDiQng– ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 27 ноября 2016 г.
efan ekoku
ничо вот спартачок приедет а ту мороз -20
13:54
Vitosik88
В Самаре реально над стадионом какая-то дыра))) Постоянно что-то происходит!
13:20