12:31 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Что происходит в Самаре перед матчем "Крылья" - "Томь"

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В Самаре продолжается подготовка стадиона "Металлург" к матчу 15-го тура чемпионата России между "Крыльями Советов" и "Томью". Как информирует пресс-службы самарской команды, в связи с усилившимся снегопадом арену приводят в порядок несколько десятков сотрудников стадиона.

Команды сыграют красным мячом. На поле арены также нанесена разметка красного цвета. Ранее сообщалось, что очищением трибун занимаются более ста человек. Для расчистки поля и проходов перед трибунами, помимо персонала, задействована спецтехника.

Из-за сильного снегопада организаторы не ожидают большой посещаемости, однако, по прогнозам, игру посетят около 3000 болельщиков. Начало встречи назначено на 14.00 по Москве.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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efan ekoku

ничо вот спартачок приедет а ту мороз -20

13:54

Vitosik88

В Самаре реально над стадионом какая-то дыра))) Постоянно что-то происходит!

13:20

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