Что происходит в Самаре перед матчем "Крылья" - "Томь"

В Самаре продолжается подготовка стадиона "Металлург" к матчу 15-го тура чемпионата России между "Крыльями Советов" и "Томью". Как информирует пресс-службы самарской команды, в связи с усилившимся снегопадом арену приводят в порядок несколько десятков сотрудников стадиона.

Команды сыграют красным мячом. На поле арены также нанесена разметка красного цвета. Ранее сообщалось, что очищением трибун занимаются более ста человек. Для расчистки поля и проходов перед трибунами, помимо персонала, задействована спецтехника.

Из-за сильного снегопада организаторы не ожидают большой посещаемости, однако, по прогнозам, игру посетят около 3000 болельщиков. Начало встречи назначено на 14.00 по Москве.