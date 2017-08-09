Что происходит на "Открытие Арене"? Видео

Наш корреспондент Евгений БЕЛОУСОВ передает из Тушина, где сегодня состоится матч 5-го тура премьер-лиги "Спартак" – "Арсенал".

Ранее сообщалось, что с "Открытие Арены" были эвакуированы десятки человек после звонка об угрозе взрыва. На данный момент мужчина, сообщивший об этом, уже задержан полицией. Добавим, что, по информации официального сайта арены, сегодня до старта встречи было запланировано проведение четырех экскурсионных туров, - и они начались. "Спартак" подтвердил, что игра состоится на его стадионе.

"Открытие Арену" "заминировали". Что это было