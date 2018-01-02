"Что позволяет себе этот белый". Кокорин станцевал в маске панды. Видео

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин на своей странице в Инстаграме продолжает публиковать видеоматериалы с отпуска. В этот раз форвард надел маску панды и станцевал под одноименную композицию американского рэпера Дизайнера, добавив к посту хэштег "Что позволяет себе этот белый".
Напомним, Кокорин отдыхает в Дубае. В текущем сезоне он провел 29 матчей в клубных турнирах, забил 18 голов и отдал 7 результативных передач. В сборной России на его счету 1 передача в 4 играх.
Танцы Кокорина в отпуске. Видео
kiruhsa
Ждем комментов о том , что Саня глумится над животными :-))))
19:37
Drek
Главное, это сколько он голов забил в Европе..Парень отдыхает, показав прекрасный результат для настоящего форварда.
19:13
Serenky25
Снежок пилят. ))))
18:17
Farada
а что за корреспондентушка эту ********** в газету вбрасывает.Млеющий от Кокорина
17:20
EVIL915
$n10nep$- Я и сверху отпишусь... Саша - идиёт!
16:49
$n10nep$
Саша лучший! Снизу злопыхатели отписались. Завидуют!
16:29
PLUT-IN
zyzx - каким местом он человек?
16:25
zyzx
Ну этот,понятно тихого ума человек. А СЭ не заигрался,и какого цвета кожи должен быть человек из России?
16:24
lisenkoff
я в шоке от его дрищавого тела, это спорт дружище, ты должен быть атлетом, не перекачем анаболиком, а просто крепким парнем, тут этого даже близко нет, легкость лёгкостью, но масса тоже нужна, тем более ты не бегаешь как Мбапе. Дрищара одним словом. Я уверен его низкие результаты из-за отсутствия мощи и уверенности в себе. Пипец проф спортсмен
16:13
баламошка
Сошёл с ума)
15:45