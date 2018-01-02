"Что позволяет себе этот белый". Кокорин станцевал в маске панды. Видео

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин на своей странице в Инстаграме продолжает публиковать видеоматериалы с отпуска. В этот раз форвард надел маску панды и станцевал под одноименную композицию американского рэпера Дизайнера, добавив к посту хэштег "Что позволяет себе этот белый".

Напомним, Кокорин отдыхает в Дубае. В текущем сезоне он провел 29 матчей в клубных турнирах, забил 18 голов и отдал 7 результативных передач. В сборной России на его счету 1 передача в 4 играх.

Танцы Кокорина в отпуске. Видео