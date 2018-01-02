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"Что позволяет себе этот белый". Кокорин станцевал в маске панды. Видео

Александр КОКОРИН в маске панды. Фото instagram.com
Александр КОКОРИН в маске панды. Фото instagram.com
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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин на своей странице в Инстаграме продолжает публиковать видеоматериалы с отпуска. В этот раз форвард надел маску панды и станцевал под одноименную композицию американского рэпера Дизайнера, добавив к посту хэштег "Что позволяет себе этот белый".

Напомним, Кокорин отдыхает в Дубае. В текущем сезоне он провел 29 матчей в клубных турнирах, забил 18 голов и отдал 7 результативных передач. В сборной России на его счету 1 передача в 4 играх.

Танцы Кокорина в отпуске. Видео

 

🐼#ЧтоПозволяетСебеЭтотБелый

Публикация от Kokorink9 (@kokorin9) Янв 2, 2018 at 3:59 PST

 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (10)
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kiruhsa

Ждем комментов о том , что Саня глумится над животными :-))))

19:37

Drek

Главное, это сколько он голов забил в Европе..Парень отдыхает, показав прекрасный результат для настоящего форварда.

19:13

Serenky25

Снежок пилят. ))))

18:17

Farada

а что за корреспондентушка эту ********** в газету вбрасывает.Млеющий от Кокорина

17:20

EVIL915

$n10nep$- Я и сверху отпишусь... Саша - идиёт!

16:49

$n10nep$

Саша лучший! Снизу злопыхатели отписались. Завидуют!

16:29

PLUT-IN

zyzx - каким местом он человек?

16:25

zyzx

Ну этот,понятно тихого ума человек. А СЭ не заигрался,и какого цвета кожи должен быть человек из России?

16:24

lisenkoff

я в шоке от его дрищавого тела, это спорт дружище, ты должен быть атлетом, не перекачем анаболиком, а просто крепким парнем, тут этого даже близко нет, легкость лёгкостью, но масса тоже нужна, тем более ты не бегаешь как Мбапе. Дрищара одним словом. Я уверен его низкие результаты из-за отсутствия мощи и уверенности в себе. Пипец проф спортсмен

16:13

баламошка

Сошёл с ума)

15:45