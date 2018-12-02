Что пишут болельщики Глушакову. Они уже снова поддерживают капитана?

Капитан "Спартака" Денис Глушаков открыл комментарии в Инстаграме после победы над "Локомотивом" (2:1) в чемпионате России. Хавбек открыл счет в матче на пятой минуте. Во время игры фанатское объединение "Фратрия" устроило акцию "Спартак" без Глушакова" - многие болельщики винят футболиста в увольнении бывшего главного тренера Массимо Карреры.

За час Глушаков собрал под командным фото более семисот комментариев. Фанаты вместо прежнего негатива разделились: и ряд читателей уже искренне желают ему успехов:

"Удачи, капитан, с победой, "Спартак"!"

"Денис, желаю быстрее пережить этот непростой период времени! Постарайся абстрагироваться от недоброжелателей!"

"С тобой мы, Денис, настраивай команду только на победы. Оленей не слушай".

Нашлись, впрочем, и те, кто по-прежнему ругает футболиста.

"Денис, если ты так любишь "Спартак", то, учитывая нынешнее положение вокруг твоей персоны, отдай капитанскую повязку другому.

"Гнилой человек, до весны найди себе новый клуб. Медные трубы не прошел".

"Денис, нормальные болельщики против тебя. Понятно, что сливать тренеров - это профессия, но делай это в другой команде. Твоя любовь к "Спартаку" гораздо правдивей на расстоянии".

Некоторые фанаты усомнились в искренности комментариев:

"Забавно читать эти проплаченные комментарии. Смешно даже".

"Не обращай внимания на проплаченных провокаторов! Они не болельщики "Спартака", они рабы "Зенита" и других конкурентов "Спартака". Бейся за "Спартак", Денис, и все будет хорошо! Нормальные болельщики всегда поддерживают "Спартак".