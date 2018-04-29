Что нужно знать о ставках на матч "Зенит" – ЦСКА 29 апреля

29 апреля на стадионе "Санкт-Петербург" "Зенит" сыграет с ЦСКА в рамках 28-го тура чемпионата России. Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

Кто победит?

Букмекеры "Фонбет" считают, что "Зенит" выиграет в домашнем матче. На победу петербуржцев можно поставить с коэффициентом 2.45, на победу ЦСКА – с коэффициентом 2.90, на ничью – с коэффициентом 3.20.

Мнения клиентов "Фонбет" разделились: 46% игроков поставили на "Зенит", 36% – на ЦСКА и только 18% – на ничью.

Сколько забьют голов?

"Фонбет" считает, что команды забьют меньше трех голов. На тотал меньше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.67, на тотал больше 2,5 – с коэффициентом 2.20.

Клиенты "Фонбет", наоборот, уверены в том, что матч будет результативным. 83% игроков поставили на тотал голов больше 2,5 и только 17% – на тотал меньше 2,5.

На что ставят в "Фонбет"?

Самой популярной стала ставка на победу "Зенита" – ее выбрал 31% клиентов "Фонбет". На победу "армейцев" поставили 24% игроков, на то, что ЦСКА не проиграет – 15%. Тотал голов больше 2,5 предпочли 15% клиентов "Фонбет".

А сколько ставят?

Самая крупная ставка – на то, что "Зенит" не проиграет. Она входит в экспресс на сумму 100 000 рублей. В среднем на матч "Зенита" и ЦСКА ставят 640 рублей.



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