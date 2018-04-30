Что нужно знать о ставках на матч "Краснодар" – "Локомотив" 30 апреля

30 апреля "Краснодар" на своем стадионе сыграет с "Локомотивом" в рамках 28 тура российской премьер-лиги. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

Кто победит?

Букмекеры "Фонбет" считают "Краснодар" фаворитом матча. На победу команды Мурада Мусаева можно поставить с коэффициентом 2.60, на победу "Локомотива" – с коэффициентом 2.95, на ничью – с коэффициентом 3.30.

Большинство клиентов "Фонбет" также уверено в черно-зеленых: 44% игроков поставили на победу "Краснодара", 22% – на победу "Локомотива", 34% – на ничью.

Сколько забьют голов?

"Фонбет" считает, что в матче будет меньше трех голов. На тотал меньше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.70, на тотал больше 2,5 – с коэффициентом 2.15.

Игроки же уверены, что матч получится результативным. Тотал больше 2,5 выбрали 86% клиентов "Фонбет", тотал меньше 2,5 – всего 14%.

На что ставят в "Фонбет"?

Самой популярной стала ставка на победу "Краснодара" – ее выбрали 43% клиентов "Фонбет". На победу "Локомотива" поставили 27% игроков, на тотал больше 2,5 – 17%. На голы обеих команд сделали ставку 13% клиентов "Фонбет", на то, что "Локомотив не проиграет, – 9%.

А сколько ставят?

Самая крупная ставка – на то, что "Краснодар" не проиграет. Она входит в экспресс на сумму 30 000 рублей. В среднем на матч "Краснодара" и "Локомотива" ставят по 603 рубля.

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