Что Каррера сказал игрокам в раздевалке после матча с "Тосно"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что встреча с руководством клуба прошла в спокойном ключе. Он также добавил, что его слова после матча 10-го тура чемпионата России против "Тосно" (2:2) в адрес игроков красно-белых были неправильно донесены.

– Встреча с руководством на базе прошла в спокойном ключе. Никто никого не обвинял, не было никакой истерики, как многие пытаются это подать, – сказал Каррера. – Проблемы бывают даже у мадридского "Реала". И не всегда просто дать объяснения происходящему. Я остался доволен этой встречей.

У меня нормальные отношения и с командой, и с руководством. Поэтому я просто высказал свое мнение. И объяснил, что сказанное мной в раздевалке после "Тосно" кто-то мог донести не совсем правильно. Вот что я тогда сказал: "Я не знаю, делаете ли вы это специально, чтобы меня уволили. Если да, то нужно идти к руководству и просить об увольнении. А если нет, то вам должно быть стыдно". И я не говорил на пресс-конференции, что обвиняю игроков. Я просто сказал, что не могу объяснить произошедшее и предложил спросить у игроков. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Следующий матч "Спартак" проведет против "Анжи" в субботу, 23 сентября, начало – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Открытая тренировка "Спартака". LIVE!