17:29 16 октября | Футбол — РПЛ

Что Игорь Денисов может сказать Кокорину и Мамаеву

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Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов обратился к нападающему "Зенита" Александру Кокорину и хавбеку "Краснодара" Павлу Мамаеву, которые находятся в столичном СИЗО-2 "Бутырка". 

 
Игорь Денисов (справа) и Александр Кокорин.Игорь Денисов - о ситуации с Кокориным и Мамаевым: "Прошу обойтись без людоедства!"

- Я понимаю, сколько грязи сейчас выльется на меня, но я хотел бы выразить им обоим мою человеческую поддержку и сочувствие и пожелать им и их семьям и самое главное детям достойно пройти через эти испытания, - сказал Денисов. (Илья Андреев)

Мамаев и Кокорин обвиняются в нападении на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой, и на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Против футболистов возбуждено дело по статье 213 ч.2 УК РФ "Хулиганство", по ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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Кокорин и Мамаев в СИЗО. Справедливо?
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