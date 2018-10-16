Что Игорь Денисов может сказать Кокорину и Мамаеву

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов обратился к нападающему "Зенита" Александру Кокорину и хавбеку "Краснодара" Павлу Мамаеву, которые находятся в столичном СИЗО-2 "Бутырка".

- Я понимаю, сколько грязи сейчас выльется на меня, но я хотел бы выразить им обоим мою человеческую поддержку и сочувствие и пожелать им и их семьям и самое главное детям достойно пройти через эти испытания, - сказал Денисов. (Илья Андреев)

Мамаев и Кокорин обвиняются в нападении на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой, и на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Против футболистов возбуждено дело по статье 213 ч.2 УК РФ "Хулиганство", по ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.