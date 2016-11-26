Что грозит Вернблуму за удар Серхио Санчеса

Инцидент, случившийся на 23-й минуте матча 15-го тура ЦСКА – "Рубин" (0:0), может стать предметом разбирательств на заседании КДК РФС. Напомним, что полузащитник красно-синих Понтус Вернблум, как это видно на видеоповторе, ударил Серхио Санчеса локтем в лицо. Арбитр Александр Егоров этого не увидел или же не решился удалять шведского легионера – хавбек ЦСКА продолжил игру.

Однако, как гласит статья 52 "Особая юрисдикция контрольно-дисциплинарного комитета" Дисциплинарного регламента РФС, КДК вправе применить "санкции за серьезные дисциплинарные нарушения, которые не были замечены официальными лицами матча".

В соответствии со статьей 53 "Основания возбуждения производства по делу о дисциплинарном правонарушении" КДК может "по своей инициативе возбудить производство по делу о дисциплинарном нарушении и применять спортивные санкции на основании материалов средств массовой информации и иных материалов, полученных из общедоступных источников".

Если КДК откроет дело в отношении Вернблума, какое наказание ему грозит? Ответ можно найти в статье 94 "Нарушения, совершенные против игроков и иных лиц, не являющихся официальными лицами матча до, во время и после матча". Пункт 3 гласит:

"Агрессивное поведение игрока или официального лица клуба до, во время и после матча, т.е. использование чрезмерной силы или жестокости против соперника без цели завладения мячом и иного лица, не являющегося официальным лицом матча, в т.ч. умышленный толчок, удар, бросание предметов и мяча и иные случаи агрессивного поведения, наказываемое удалением – наказывается дисквалификацией до 4 (четырех) матчей". (Александр БОБРОВ)