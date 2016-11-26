Что грозит Вернблуму за удар Серхио Санчеса

Инцидент, случившийся на 23-й минуте матча 15-го тура ЦСКА – "Рубин" (0:0), может стать предметом разбирательств на заседании КДК РФС. Напомним, что полузащитник красно-синих Понтус Вернблум, как это видно на видеоповторе, ударил Серхио Санчеса локтем в лицо. Арбитр Александр Егоров этого не увидел или же не решился удалять шведского легионера – хавбек ЦСКА продолжил игру.
Однако, как гласит статья 52 "Особая юрисдикция контрольно-дисциплинарного комитета" Дисциплинарного регламента РФС, КДК вправе применить "санкции за серьезные дисциплинарные нарушения, которые не были замечены официальными лицами матча".
В соответствии со статьей 53 "Основания возбуждения производства по делу о дисциплинарном правонарушении" КДК может "по своей инициативе возбудить производство по делу о дисциплинарном нарушении и применять спортивные санкции на основании материалов средств массовой информации и иных материалов, полученных из общедоступных источников".
Если КДК откроет дело в отношении Вернблума, какое наказание ему грозит? Ответ можно найти в статье 94 "Нарушения, совершенные против игроков и иных лиц, не являющихся официальными лицами матча до, во время и после матча". Пункт 3 гласит:
"Агрессивное поведение игрока или официального лица клуба до, во время и после матча, т.е. использование чрезмерной силы или жестокости против соперника без цели завладения мячом и иного лица, не являющегося официальным лицом матча, в т.ч. умышленный толчок, удар, бросание предметов и мяча и иные случаи агрессивного поведения, наказываемое удалением – наказывается дисквалификацией до 4 (четырех) матчей". (Александр БОБРОВ)
кузя23
spetrov novic, там не было удара локтем по зубам. Не надо лишних эмоций. Но сыграл грубо, да. Обычная желтая карточка. 18:38___________А кровь из губы у Санчеса наверно пошла от того,что он её просто сильно прикусил? Я понимаю,что ты болела ЦСКА,но это же не значит автоматическое лишение мозгов. Или значит?
19:34
футбол_2018
Кокаиновым осликам ничего не грозит-ГВК.
19:29
карельский свинопас
Санчес в рыло получил-это Гинер все купил!!!
19:15
DR_DRIVE
Ну был бы Верблюдум из Ростова, на 4 матча удалили бы 100 %, а так, даже разбираться не будут.
19:14
SSergey
Если бы Вернблума звали Веллитон, а Санчеса Акинфеев, тогда бы да, а так все пустят на тормоза...
19:11
El Banquero
"Stanislav1989 Ничего Вернблуму не грозит - ведь он игрок команды, которой владеет Гинер. А Гинер, как известно, в силу особенностей менталитета всегда договорится." Браво! Отлично сказано! Это и есть правда и истина. Особенность еврейского менталитета, помноженная на русское взятничество.
19:08
serzheo
spetrov___ Обычное дело говоришь?)) Ну да, обычное... Будь на месте Санчеса - Ибрагимович, Верблюд лег бы прямо там, не сходя с места... Во дворе - вообще бы отпинали, в Европе - удалили сразу, не думая. Так что, раз это "обычное дело" - пусть "обычно" посидит 4 игры. А то у нас кокс "обычное дело" Удары локтями - "обычное дело" Вспоминается киноха "Брат 2" - "Здесь все просто так кроме денег"
19:00
Chibisov
Это не отмашка была,а намеренный удар в лицо локтем!Во первых посмотрите видео где четко видно,что швед видит где соперник и направлено бьет в лицо санчеса,даже в хоккее удар локтем это 5+20,а тут футбол,чистейшая КРАСНАЯ!!!
18:59
superbobkazan
В боях таиландского бокса надо Вернблуму участвовать, там можно локтями бить. А здесь очевидный удар, а не отмашка. Надеюсь ему в след. игре тоже двинут по зубам, чтоб прочувствовал разницу.
18:57
m33
Отмашка это жёлтая как минимум. И когда во втором тайме верблюд получил жёлтую, она должна уже быть для него второй.
18:49
spetrov
Молодые люди, вы в футбол когда-нибудь играли? Или в баскетбол? Отмашка - обычное дело.
18:40
spetrov
novic, там не было удара локтем по зубам. Не надо лишних эмоций. Но сыграл грубо, да. Обычная желтая карточка.
18:38
Stanislav1989
Ничего Вернблуму не грозит - ведь он игрок команды, которой владеет Гинер. А Гинер, как известно, в силу особенностей менталитета всегда договорится.
18:28
maslo
Дисква на три матча
18:27
novic
Вернблум заслуживает карточек в каждом матче. Либо за грубость, либо за аппеляцию к арбитрам. А за удар локтем по зубам ( с "Рубином" )- чистая красная.
18:20
shpasic
а "дело Слуцкого" уже разобрали на КДК, которое должно было в начале августа слушаться? если нет, то Вернблуму ничего не грозит.
18:18