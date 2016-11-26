18:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Что грозит Вернблуму за удар Серхио Санчеса

Сегодня. Москва. ЦСКА - "Рубин" - 0:0. Понтус ВЕРНБЛУМ (справа) бьет Серхио САНЧЕСА.
Сегодня. Москва. ЦСКА - "Рубин" - 0:0. Понтус ВЕРНБЛУМ (справа) бьет Серхио САНЧЕСА.
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Инцидент, случившийся на 23-й минуте матча 15-го тура ЦСКА"Рубин" (0:0), может стать предметом разбирательств на заседании КДК РФС. Напомним, что полузащитник красно-синих Понтус Вернблум, как это видно на видеоповторе, ударил Серхио Санчеса локтем в лицо. Арбитр Александр Егоров этого не увидел или же не решился удалять шведского легионера – хавбек ЦСКА продолжил игру.

 
Сегодня. Москва. ЦСКА - "Рубин". Понтус ВЕРНБЛУМ бьет соперника.Егоров ошибочно не удалил Вернблума

Однако, как гласит статья 52 "Особая юрисдикция контрольно-дисциплинарного комитета" Дисциплинарного регламента РФС, КДК вправе применить "санкции за серьезные дисциплинарные нарушения, которые не были замечены официальными лицами матча".

В соответствии со статьей 53 "Основания возбуждения производства по делу о дисциплинарном правонарушении" КДК может "по своей инициативе возбудить производство по делу о дисциплинарном нарушении и применять спортивные санкции на основании материалов средств массовой информации и иных материалов, полученных из общедоступных источников".

Если КДК откроет дело в отношении Вернблума, какое наказание ему грозит? Ответ можно найти в статье 94 "Нарушения, совершенные против игроков и иных лиц, не являющихся официальными лицами матча до, во время и после матча". Пункт 3 гласит:

"Агрессивное поведение игрока или официального лица клуба до, во время и после матча, т.е. использование чрезмерной силы или жестокости против соперника без цели завладения мячом и иного лица, не являющегося официальным лицом матча, в т.ч. умышленный толчок, удар, бросание предметов и мяча и иные случаи агрессивного поведения, наказываемое удалением – наказывается дисквалификацией до 4 (четырех) матчей". (Александр БОБРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (16)
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кузя23

spetrov novic, там не было удара локтем по зубам. Не надо лишних эмоций. Но сыграл грубо, да. Обычная желтая карточка. 18:38___________А кровь из губы у Санчеса наверно пошла от того,что он её просто сильно прикусил? Я понимаю,что ты болела ЦСКА,но это же не значит автоматическое лишение мозгов. Или значит?

19:34

футбол_2018

Кокаиновым осликам ничего не грозит-ГВК.

19:29

карельский свинопас

Санчес в рыло получил-это Гинер все купил!!!

19:15

DR_DRIVE

Ну был бы Верблюдум из Ростова, на 4 матча удалили бы 100 %, а так, даже разбираться не будут.

19:14

SSergey

Если бы Вернблума звали Веллитон, а Санчеса Акинфеев, тогда бы да, а так все пустят на тормоза...

19:11

El Banquero

"Stanislav1989 Ничего Вернблуму не грозит - ведь он игрок команды, которой владеет Гинер. А Гинер, как известно, в силу особенностей менталитета всегда договорится." Браво! Отлично сказано! Это и есть правда и истина. Особенность еврейского менталитета, помноженная на русское взятничество.

19:08

serzheo

spetrov___ Обычное дело говоришь?)) Ну да, обычное... Будь на месте Санчеса - Ибрагимович, Верблюд лег бы прямо там, не сходя с места... Во дворе - вообще бы отпинали, в Европе - удалили сразу, не думая. Так что, раз это "обычное дело" - пусть "обычно" посидит 4 игры. А то у нас кокс "обычное дело" Удары локтями - "обычное дело" Вспоминается киноха "Брат 2" - "Здесь все просто так кроме денег"

19:00

Chibisov

Это не отмашка была,а намеренный удар в лицо локтем!Во первых посмотрите видео где четко видно,что швед видит где соперник и направлено бьет в лицо санчеса,даже в хоккее удар локтем это 5+20,а тут футбол,чистейшая КРАСНАЯ!!!

18:59

superbobkazan

В боях таиландского бокса надо Вернблуму участвовать, там можно локтями бить. А здесь очевидный удар, а не отмашка. Надеюсь ему в след. игре тоже двинут по зубам, чтоб прочувствовал разницу.

18:57

m33

Отмашка это жёлтая как минимум. И когда во втором тайме верблюд получил жёлтую, она должна уже быть для него второй.

18:49

spetrov

Молодые люди, вы в футбол когда-нибудь играли? Или в баскетбол? Отмашка - обычное дело.

18:40

spetrov

novic, там не было удара локтем по зубам. Не надо лишних эмоций. Но сыграл грубо, да. Обычная желтая карточка.

18:38

Stanislav1989

Ничего Вернблуму не грозит - ведь он игрок команды, которой владеет Гинер. А Гинер, как известно, в силу особенностей менталитета всегда договорится.

18:28

maslo

Дисква на три матча

18:27

novic

Вернблум заслуживает карточек в каждом матче. Либо за грубость, либо за аппеляцию к арбитрам. А за удар локтем по зубам ( с "Рубином" )- чистая красная.

18:20

shpasic

а "дело Слуцкого" уже разобрали на КДК, которое должно было в начале августа слушаться? если нет, то Вернблуму ничего не грозит.

18:18

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ