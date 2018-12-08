Что еще написал Эмери про "Спартак"? Перевод части книги - скоро на сайте "СЭ"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери в своей автобиографии упомянул о работе в московском "Спартаке". 47-летний испанец возглавлял красно-белых в 2012 году.

- Раздевалка в скором времени стала минным полем, особенно когда Артем Дзюба отправился в запас: у меня были споры с ним, а он имел огромное влияние на журналистов, поскольку много общался с ними. Также поступали и другие игроки "Спартака".

Я начал чувствовать себя словно в изоляции. Полностью самостоятельным. Карпин не оказал мне ни малейшей поддержки. Однажды он созвал встречу, на которой начал атаковать мой персонал. Я защищал их и спросил его, зачем он это делает. После этого у наc возникла реальная ссора.

С одной стороны, у меня был Карпин, который делал мою жизнь полностью невыносимый. С другой стороны, был Дзюба, подстрекавший футболистов и журналистов против меня, когда я давал ему меньше игрового времени. Я ощущал себя в тотальном одиночестве, без возможности что-либо сделать, - написал Эмери в своей книге.

в книге Эмери семь страниц о Спартаке. семь страниц вот такого ада... сплошные злодеи вокруг. а вы кому верите в этой истории?) pic.twitter.com/CiMONjCIXd – ZhuraWell (@TimZhur) 8 декабря 2018 г.

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