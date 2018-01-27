Чорлука - в заявке "Локо" на матч с "Эстерсундом"

Стал известен состав "Локомотива" на контрольный матч с "Эстерсундом". В запас команды попал защитник Ведран Чорлука, еще не выходивший на поле в этом сезоне из-за травмы.

Полностью заявка "Локо" выглядит следующим образом: Гильерме – Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Лысов – И. Денисов, Коломейцев – Ант. Миранчук – Фернандеш, Фарфан – Эдер; запасные - Медведев, Коченков, Чорлука, Михалик, Ротенберг, В. Денисов, Касаев, Тарасов, Ал. Миранчук, Галанин, Ари, Корян.

Матч "Локомотив" - "Эстерсунд" начнется в 20.15 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.