15:38 | Футбол — РФПЛ

Чорлука - в стартовом составе "Локомотива" на матч с "Уралом"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин определился со стартовым составом на матч 22-го тура РФПЛ против "Урала". На поле появится хорватский защитник Ведран Чорлука, для которого эта встреча будет первой в чемпионате России с 22 апреля 2017 года.

С первых минут на поле выйдут: Коченков – Рыбус, Кверквелия, Чорлука, Лысов – И. Денисов, Коломейцев – Фернадеш, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук – Эдер.

Запасные: Медведев, В. Денисов, Ротенберг, Михалик, Пейчинович, Тарасов, Касаев, Корян.

Матч "Урал" – "Локомотив" состоится сегодня, 12 марта. Начало игры – 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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kurkoviivan

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18:14

shpasic

AndersenRUS, игру с Атлетико они пропускали, т.к. всё равно проигрывать))

16:22

AndersenRUS

re shpasic А игру с Атлетико они пропускали, чтобы болелы Урала их там не нашли ? :)

16:15

shpasic

Ари с Фарфаном ожидаемо пропускают игру с Уралом, чтобы их там за финал кубка не угробили.

16:08

баламошка

Урал, сегодня хрюшки и конебакланы с тобой!) Хотя нет, бакланы уже своё отлетали, им без разницы. Короче, Урал, вперёд! Хрю-хрю и иго-го!

15:43

шило в филейных частях родченков

А где состав Урала?(((

15:40

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