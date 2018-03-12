Чорлука - в стартовом составе "Локомотива" на матч с "Уралом"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин определился со стартовым составом на матч 22-го тура РФПЛ против "Урала". На поле появится хорватский защитник Ведран Чорлука, для которого эта встреча будет первой в чемпионате России с 22 апреля 2017 года.

С первых минут на поле выйдут: Коченков – Рыбус, Кверквелия, Чорлука, Лысов – И. Денисов, Коломейцев – Фернадеш, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук – Эдер.

Запасные: Медведев, В. Денисов, Ротенберг, Михалик, Пейчинович, Тарасов, Касаев, Корян.

Матч "Урал" – "Локомотив" состоится сегодня, 12 марта. Начало игры – 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.