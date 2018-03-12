Чорлука - в стартовом составе "Локомотива" на матч с "Уралом"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин определился со стартовым составом на матч 22-го тура РФПЛ против "Урала". На поле появится хорватский защитник Ведран Чорлука, для которого эта встреча будет первой в чемпионате России с 22 апреля 2017 года.
С первых минут на поле выйдут: Коченков – Рыбус, Кверквелия, Чорлука, Лысов – И. Денисов, Коломейцев – Фернадеш, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук – Эдер.
Запасные: Медведев, В. Денисов, Ротенберг, Михалик, Пейчинович, Тарасов, Касаев, Корян.
Матч "Урал" – "Локомотив" состоится сегодня, 12 марта. Начало игры – 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
kurkoviivan
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18:14
shpasic
AndersenRUS, игру с Атлетико они пропускали, т.к. всё равно проигрывать))
16:22
AndersenRUS
re shpasic А игру с Атлетико они пропускали, чтобы болелы Урала их там не нашли ? :)
16:15
shpasic
Ари с Фарфаном ожидаемо пропускают игру с Уралом, чтобы их там за финал кубка не угробили.
16:08
баламошка
Урал, сегодня хрюшки и конебакланы с тобой!) Хотя нет, бакланы уже своё отлетали, им без разницы. Короче, Урал, вперёд! Хрю-хрю и иго-го!
15:43
шило в филейных частях родченков
А где состав Урала?(((
15:40