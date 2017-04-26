Чорлука успешно перенес операцию на ахилле

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука сообщил, что успешно перенес операцию на ноге. 31-летний игрок получил разрыв ахиллова сухожилия в матче 24-го тура чемпионата России с "Амкаром" (3:3) и пропустит около шести месяцев.

– Спасибо всем за приятные сообщения. Операция прошла успешно. Впереди долгий путь, но я буду работать каждый день, чтобы быстрее вернуться, – написал в своем "Твиттере" Чорлука.

В нынешнем сезоне хорват провел 19 матчей в премьер-лиге, в которых сделал две результативные передачи.