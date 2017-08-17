Чорлука рассчитывает вернуться в строй к концу октября

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука надеется полностью восстановиться от травмы к концу октября. Он также добавил, что через месяц планирует приступить к индивидуальным тренировкам.

– Трудно сейчас говорить о моих точных сроках возвращения, потому что травма довольно-таки тяжелая, – приводит ТАСС слова Чорлуки. - Надеюсь, что уже через месяц смогу приступить к индивидуальным тренировкам и к концу октября буду играть.

Напомним, что Чорлука получил травму ахиллова сухожилия в игре с "Амкаром" 22 апреля и пропустил конец сезона-2016/17.

Матч 7-го тура чемпионата России "Спартак" – "Локомотив" пройдет 19 августа и начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.