Чорлука попросил Самедова помочь Пашаличу освоиться в "Спартаке"

Хорватский защитник "Локомотива" Ведран Чорлука попросил хавбека "Спартака" Александра Самедова помочь соотечественнику Марио Пашаличу, подписавшему контракт с красно-белыми, влиться в команду. Он не сомневается, что 22-летний полузащитник адаптируется в новом клубе.

Напомним, что Самедов играл за железнодорожников с 2012 по 2016 год. Зимой 2017-го он подписал контракт со "Спартаком".

- Мы встретились с Пашаличем сразу после его приезда в Россию, поговорили с ним за ужином. Я сказал ему, что он перешел в большой, великий клуб, - приводит ТАСС слова Чорлуки. - Также я позвонил Александру Самедову и попросил его, чтобы он помог Марио освоиться, если у него будут какие-нибудь вопросы.

Марио - хороший игрок. Думаю, у него все получится. Предстоящий матч мы с Пашаличем не обсуждали.

Напомним, что "Спартак" и "Локомотив" встретятся в матче 7-го тура чемпионата России, который состоится завтра, начало игры - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.