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Чорлука получил государственную награду Хорватии

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Защитник "Локомотива"  Ведран Чорлука получил Орден Князя Бранимира, информирует официальный сайт красно-зеленых. Это одна из высших государственных наград Хорватии, которая вручается за особые заслуги перед страной.

32-летний игрок получил орден из рук президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович. В составе хорватской национальной команды он стал серебряным призером чемпионата мира-2018

Чорлука выступает за "Локомотив" с 2012 года. В текущем сезоне он провел 14 матчей в составе железнодорожников и отметился одной голевой передачей.

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