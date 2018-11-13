Чорлука получил государственную награду Хорватии

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука получил Орден Князя Бранимира, информирует официальный сайт красно-зеленых. Это одна из высших государственных наград Хорватии, которая вручается за особые заслуги перед страной.

32-летний игрок получил орден из рук президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович. В составе хорватской национальной команды он стал серебряным призером чемпионата мира-2018.

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука получил Орден Князя Бранимира из рук президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович 👏🏼https://t.co/J2ru6Gffno – ФК Локомотив (@fclokomotiv) 13 ноября 2018 г.

Чорлука выступает за "Локомотив" с 2012 года. В текущем сезоне он провел 14 матчей в составе железнодорожников и отметился одной голевой передачей.

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