32-летний защитник "Локомотива" Ведран Чорлука объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии. За национальную команду он провел 103 матча и забил 3 гола.

- Уважаемые болельщики сборной Хорватии, после счастливых 12 лет пришло время попрощаться с национальной командой. Спасибо вам за все эти годы безусловной поддержки и любви, - написал Чорлука в Инстаграме.

На чемпионате мира-2018 защитник со своей национальной командой дошел до финала, где проиграл команде Франции со счетом 2:4. Он стал первый представителем чемпионата России, который вышел в финал мирового первенства.

Чорлука дебютировал за сборную Хорватии 16 августа 2006 года.