22:17 28 января | Футбол — РФПЛ

Чорлука назвал пять лучших игроков "Локомотива" на данный момент


Капитан "Локомотива" Ведран Чорлука назвал пятерых лучших футболистов клуба на данный момент. По его словам, нынешними лидерами команды являются Джефферсон Фарфан, Алексей и Антон Миранчуки, Соломон Кверквелия и Мануэл Фернандеш. Чорлука из-за травмы в текущем сезоне не провел еще ни одного матча.

- Три лучших игрока "Локо" прямо сейчас?

- Пять... Пять фамилий могу назвать. Фарфан, два Миранчука, Кверкелия и Фернандеш.

- Фарфан демонстрирует фантастическую результативность. Он вроде и не обводит по три игрока, но в нужный момент забивает. Как?

- Сначала, когда он приехал, он не был готов. К нему скептически относились. Но Джеф очень много работал. Он очень умный игрок, умеет использовать пространства, очень быстрый, много действует из глубины. У него есть хорошие распасовщики. Фернандеш, Миранчуки, Игорь Денисов, Игнатьев. Все они работают на Джефа.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=jDguoE7-ZSA

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