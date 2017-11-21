Чорлука может помочь "Локомотиву" в этом году

"Локомотив" на своем сайте рассказал о состоянии футболистов, которые ранее получили повреждения. Нападающий Ари уже работает в общей группе, голкипер Гильерме вернется в общую группу во время зимних сборов, а защитник Ведран Чорлука сможет выйти на поле уже в ближайшее время.

"У Ари отмечается хорошая динамика восстановления. Ари уже работает в общей группе, однако при этом имеет некоторые ограничения. Учитывая погодные условия в ноябре-декабре и короткий срок послеоперационного периода, Ари не примет участия в ближайших матчах.

В матче Лиги Европы с "Шерифом" Гильерме получил травму сухожилия четырёхглавой мышцы бедра. Возвращение в общую группу состоится на январском сборе.

Аршак Корян в ближайшее время вернётся в общую группу.

Неманья Пейчинович имел незначительные проблемы с коленным суставом. Готовится к матчу с "Копенгагеном".

Мачей Рыбус в матче с "Анжи" получил травму полусухожильной мышцы. Ожидается, что футболист пропустит около двух недель.

Ведран Чорлука может помочь команде в этом году. Окончательное решение будет принято тренерским штабом. Не исключено, что возвращение в общую группу состоится в январе.

Эдер​ волностью восстановился от травмы задней поверхности бедра. Нападающий готовится к матчу с "Копенгагеном", – говорится в сообщении.