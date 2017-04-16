16:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Чорлука, Фарфан и Ари - в "старте" "Локомотива" на матч с "Арсеналом"

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"Локомотив" объявил состав на матч 23-го тура чемпионата России против "Арсенала". Отметим, что с первых минут на поле появятся защитник Ведран Чорлука , полузащитник Дмитрий Баринов и форвард Джефферсон Фарфан.

Стартовый состав "Локомотива": Гильерме, В. Денисов, Кверквелия, Чорлука, Янбаев, И. Денисов, Баринов, Фернандеш, Фарфан, Миранчук, Ари.

На данный момент московский клуб занимает 9-е место в турнирной таблице премьер-лиги. Тульская команда идет на 15-й строчке.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Арсенал" – "Локомотив"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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