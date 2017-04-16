Чорлука, Фарфан и Ари - в "старте" "Локомотива" на матч с "Арсеналом"

"Локомотив" объявил состав на матч 23-го тура чемпионата России против "Арсенала". Отметим, что с первых минут на поле появятся защитник Ведран Чорлука , полузащитник Дмитрий Баринов и форвард Джефферсон Фарфан.
Стартовый состав "Локомотива": Гильерме, В. Денисов, Кверквелия, Чорлука, Янбаев, И. Денисов, Баринов, Фернандеш, Фарфан, Миранчук, Ари.
На данный момент московский клуб занимает 9-е место в турнирной таблице премьер-лиги. Тульская команда идет на 15-й строчке.
Час до #АрсеналЛоко! Вот эти парни начнут игру в стартовом составе. Вперёд, "Локомотив" Москва! 👊🏻 pic.twitter.com/o1wtfQzwxQ– ФК Локомотив (@fclm_official) 16 апреля 2017 г.
"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Арсенал" – "Локомотив"