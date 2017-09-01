Чочиев рассказал, как заставлял Кокорина ходить в школу

Полузащитник "Крыльев Советов" Алан Чочиев в честь 1 сентября рассказал, как заставлял будущего игрока сборной России Александра Кокорина ходить в школу. Чочиев в детстве перешел в интернат "Локомотива", дружил и учился с Кокориным в одном классе. Кокорин, выпустившись в 2008 году из школы "Локо", подписал контракт с "Динамо", а с 2016-го играет за "Зенит".

- Я приходил к третьему уроку - его нет. Учителя говорили: "Это твой друг, иди за ним, приводи. Ты староста, вы постоянно вместе ходите, без него мы тебя в школу не пустим", - рассказал Чочиев в интервью пресс-службе "Крыльев". Я приходил в интернат, будил его. По полчаса - час. Он говорил: "Да какая школа? Ложись спать". Я говорил: "Нет, по-любому надо пойти".