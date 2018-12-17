23:40 17 декабря | Футбол — РПЛ

Чочиев отметил первую годовщину брака. На его свадьбе стрелял Кокорин

Алан Чочиев. Фото Инстаграм
Алан Чочиев. Фото Инстаграм
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Полузащитник "Крыльев Советов" Алан Чочиев отметил первую годовщину своей свадьбы, выложив фото с женой в Инстаграм.

 
Александр КОКОРИН на свадьбе у друзей приложил дуло пистолета к своей голове.Кокорин стреляет и танцует. И снимает это на видео

Игрок женился год назад, на его свадьбе присутствовал его друг, нападающий "Зенита" Александр Кокорин. Футболист станцевал лезгинку и пострелял из пистолета.

Напомним, что Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев находятся в СИЗО до 8 февраля по делу об избиении федеральных чиновников Сергея Гайсина и Дениса Пака, а также Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. 

После их задержания Чочиев выложил в Инстаграме несколько роликов, в которых другие футболисты выражают поддержку игрокам.

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