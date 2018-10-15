Чочиев - Кокорину: "Сколько народу тебя критикует, столько и поддерживает. Мы развернем этот народ к себе!"

Полузащитник "Крыльев Советов" Алан Чочиев вновь публично выразил поддержку арестованному нападающему "Зенита" Александру Кокорину.

"Брат, тебе кое-что передали от нас, знай что каждую секунду люди за тебя переживают и думают о тебе! Я знаю что ты сильный, сколько народу тебя критикует, столько и поддерживает, скоро мы увидимся брат! Мы развернем этот народ к себе! Ты сильный! Я с вами каждую секунду!", - написал Чочиев в Инстаграме.

11 октября Кокорин был арестован на два месяца за хулиганство. Он вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и друзьями избил трех человек в Москве. Инциденты попали на видеокамеры, что вызвало грандиозный скандал и разбирательства.

Ранее сообщалось, что полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова могут привлечь к уголовной ответственности

Чочиев - Кокорину: "Ты все равно наша гордость, друг, брат" //

Чочиев сравнил решение по Кокорину и Мамаеву с делом об убийстве //

"Завистливые люди критикуют тех, до уровня которых им никогда не дотянуться". Чочиев цитатой Ницше оправдал Кокорина и Мамаева