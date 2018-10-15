Чочиев - Кокорину: "Сколько народу тебя критикует, столько и поддерживает. Мы развернем этот народ к себе!"

Полузащитник "Крыльев Советов" Алан Чочиев вновь публично выразил поддержку арестованному нападающему "Зенита" Александру Кокорину.
@kokorin9 брат тебе кое что передали от нас,знай что каждую секунду люди за тебя переживают и думают о тебе! Я знаю что ты сильный,сколько народу тебя критикует,столько и поддерживает,скоро мы увидимся брат!мы развернём этот народ к себе!ты сильный!Я с вами каждую секунду! #закокриных#я#тебя#жду#и#пацанов#тоже#делаю#все#что#могу
"Брат, тебе кое-что передали от нас, знай что каждую секунду люди за тебя переживают и думают о тебе! Я знаю что ты сильный, сколько народу тебя критикует, столько и поддерживает, скоро мы увидимся брат! Мы развернем этот народ к себе! Ты сильный! Я с вами каждую секунду!", - написал Чочиев в Инстаграме.
11 октября Кокорин был арестован на два месяца за хулиганство. Он вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и друзьями избил трех человек в Москве. Инциденты попали на видеокамеры, что вызвало грандиозный скандал и разбирательства.
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