Член попечительского совета "Спартака" - об увольнении Карреры: "Нити управления были потеряны"

Экс-защитник "Спартака", член попечительского совета клуба Александр Мирзоян в разговоре с корреспондентом "СЭ" прокомментировал увольнение главного тренера красно-белых Массимо Карреры и возможное назначение на этот пост Станислава Черчесова.

Итальянец возглавлял команду с августа 2016 года, выиграв чемпионат России и Суперкубок страны. Сегодня он отправлен отставку после того, как в воскресенье москвичи потерпели третье поражение подряд на своем поле в РПЛ, уступив в матче 11-го тура "Арсеналу" (2:3).

- Стоило ли подождать с уходом Карреры? А чего ждать? Разве нормализуется что-то? Эта участь любого тренера команды, которая не дает результат, - сказал Мирзоян. – Когда нужно что-то менять, в первую очередь уходит главный тренер. "Спартак" не побеждает, нет поставленной игры. Поэтому руководство взяло определенное время на раздумье и приняло сейчас это решение. Наверное, нити управления были потеряны, поэтому и последовала отставка.

- Правда, что "Спартак" определится с новым тренером до 1 ноября?

- Не разговаривал с руководством клуба, так что не знаю. Естественно, команда не останется без тренера, а кто это будет - посмотрим.

- Как относитесь к кандидатуре Станислава Черчесова?

- Не хочу говорить на эту тему. Кандидатов много, а Черчесов - тренер сборной. Если бы он был свободным, тогда, может быть… (Игорь Новиков)

"Спартак" Массимо Карреры. Что мы будем помнить