Член попечительского совета "Оренбурга" - о матче с "Крыльями": "В минус 15, конечно, сыграем"

Член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин заявил "СЭ", что его клуб готов провести субботний матч 16-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов", если столбик термометра опустится ниже минус 15 градусов. Согласно пункту 6.5 регламента РПЛ, клубы имеют право не выходить на поле, если за час до игры температура опускается ниже этой отметки. По прогнозу погоды завтра в Оренбурге будет минус 16, встреча должна начаться в 16.30 по московскому времени.

- У нас, я смотрю, прогнозисты немного страхуются. Сегодня вот тоже обещали температуру ниже, чем минус 15, однако, молодежные составы свой матч провели, - заметил Столыпин.

- То есть, если завтра термометр покажет минус 15 градусов, "Оренбург" выйдет на поле?

- Конечно.

- А если похолодает сильнее?

- Тогда вопрос решат судья и обе команды, ориентируясь по ситуации. Но, думаю, все будет нормально. Ну, станет минус 16 градусов. По регламенту температура должна соответствовать установленным нормам в метре над газоном. По замерам все должно быть хорошо, поскольку поле у нас с подогревом, его температура - плюс 35 градусов, соответственно, в метре над покрытием на два градуса теплее.

Единственная сложность - футболистам придется непросто, придется бегать по холоду, да и зрители на трибунах замерзнут, а ведь у нас и семьи с детьми приходят… Впрочем, у нас все предусмотрено, для болельщиков есть горячий чай, кофе. Надеюсь, завтра игра пройдет удачно. (Иван Торопцев)

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