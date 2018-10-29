Член ОНК: "Кокорин и Мамаев смогут попасть в российскую сборную заключенных"

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников заявил, что даже находясь под стражей форвард "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев смогут играть в футбол.

- Сейчас футболисты находятся в едва ли не лучших камерах СИЗО "Бутырка", по двое, с интеллигентными, ранее не судимыми сокамерниками. У них есть телевизоры и холодильники, а также возможность несколько раз в неделю посещать маленький тюремный спортзал и даже чеканить один старенький потертый мячик по очереди со своими соседями, - цитирует Мельникова RT. - Футболисты смогут попасть в российскую сборную заключенных. Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) постоянно проводит матчи среди тюрем и СИЗО, а игра с такими личностями точно вызовет аншлаг.

Напомним, футболистам инкриминируют статьи "Побои" и "Хулиганство".